(Görüntülü Haber) Karaloğlu: Cumhuriyet bu milletin dönülmez kararıdır

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da Cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Kapalı Spor Salonu\'na alındı. Vali Münir Karaloğlu konuşmasında, ?İhanet ve terörle bu millete tuzaklar kuran, bölme ve parçalama hayalleri kuran herkes bilsin; Cumhuriyet bu milletin 94 yıldır olduğu gibi bizden sonraki çağlarda da bizden sonraki nesillerin de dönülmez kararıdır\" dedi. Antalya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Antalya Valiliği\'nde Vali Münir Karaloğlu\'nun saat 09.30\'da Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulüyle başladı. Valilik makamındaki törende Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Hüseyin Samani ile MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul birlikte tebrikleri kabul etti. Valilikteki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenecek kutlama etkinlikleri yağmur nedeniyle iptal edilerek, Yüzüncü Yıl Spor Tesisleri\'ndeki Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı. Kutlamaların okullar, kamu kurumları ve sivil tolum örgütlerinin katılacağı resmi geçit töreni kısmı ise yağmur nedeniyle iptal edildi. Kapalı Spor Salonu\'ndaki kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Karaloğlu\'nun salondaki katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıldönümü nedeniyle gönderilen mesajı da okundu. Etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve halk oyunları sunuldu. BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, ?Bize bu Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızın ruhları şad olsun. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetin kurulduğu gün, bugün bizim bayramımızdır, kutlu olsun, coşkulu ve daim olsun. Hepimizi biraraya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. Milletin birlikte ve eşit yaşama kararıdır. 94 yıl önce bu ülkede yaşayan hukukçular, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, köylüler ve askerlerin hep birlikte verdiği bir karardır. Sadece kendileri için değil bizler için de bir karar verdiler. Cumhuriyet adı verilen hukuki ve idari sistemle devletin toplumun hayatına sunduğu maddi ve manevi mertebelere her bir ferdin koşabilme hakkının olmasına karar verdiler. Cumhuriyet adı verilen kimliğin, soy, zenginlik, ırk inanç, felsefi ve siyasi ideolojilere dayalı bütün kimliklerin üstünde olmasına karar verdiler. Cumhuriyeti ilan etme kararı geçmişten bugüne bu milletin topraklarında yaşayan insanların genetik hafızasına nakşolmuş en değerli hatıradır, dönüm noktasıdır\" dedi. MİLLET BAĞIMSIZ CUMHURİYET İÇİN CANINDAN GEÇMİŞTİR Cumhuriyet döneminin mühendisleri, öğretmenleri, doktorları, hemşire ve ebeleri, madenciler, işçileri, hukukçuları, kaymakamları gibi meslek gruplarını sayarak, gösterdikleri fedakarlıkları anlatan Vali Karaloğlu, ?Milletimiz verdiği kararın, bu karar için alın terini, gözyaşını, kanını akıttıkları aziz hatıraların bilincindedir. Ülkemizde her bir vatandaş cumhuriyeti canından aziz bilmektedir. Milletin bu duruşu çok testten geçmiştir. Ekonomik krizler, terör, ambargo ve son olarak 15 Temmuz. İşgalci darbe girişiminde millet bağımsız cumhuriyet için anadan, yardan, serden, canından geçmiştir. Cumhuriyete yönelen saldırıları bir bir püskürtmüştür. Ne mutlu ki bu 95 yılda tarihin her döneminde olduğu gibi yolumuza konulan tuzakları aştık ve her türlü fedakarlığı her zaman göze aldık. Ne mutlu ki atalarımızın uğruna can verdiği genç bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız\" dedi. DÖNÜLMEZ KARARDIR Cumhuriyeti yüceltmek ve daha ileriye taşımanın hepimiz için can ve vatan borcu olduğunu dile getiren Karaloğlu, ?Kararımız karardır, yurdun her köşesinde her ırk, din, meslek, her yaştan bu medeniyetin ve cumhuriyetin evlatları olarak 94 yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız. Bu ülkenin her metresinde Türk bayrağı dalgalanacak. İhanet ve terörle bu millete tuzaklar kuran, bölme ve parçalama hayalleri kuran herkes bilsin, cumhuriyet bu milletin 94 yıldır olduğu gibi bizden sonraki çağlarda da bizden sonraki nesillerin de dönülmez kararıdır\" dedi.