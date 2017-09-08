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(Görüntülü Haber) Karaköy'de denizden ceset çıkarıldı

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA Karaköy sahili açıklarında denizden bir erkek cesedi çıkarıldı

08 Eylül 2017 12:23

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA Karaköy sahili açıklarında denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Saat 23.30 civarlarında Karaköy Sahili açıklarında vapurdaki vatandaşlar denizdeki cesedi farketti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine Deniz Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Karaköy Vapur İskelesi\'ne çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemede 40-45 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi. Kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla ceset Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada sahilde ceset yatarken bazı vatandaşların balık avlamaya devem ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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