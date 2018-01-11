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(Görüntülü Haber) Karakoldan böyle kaçtı

Nejdet YILMAZ/İSPİR(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan Olcay Alkan (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı

11 Ocak 2018 19:03

Nejdet YILMAZ/İSPİR(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan Olcay Alkan (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay Alkan kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı. Olay geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Alkan, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. Alkan\'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay Alkan\'ı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Alkan, otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden Olcay Alkan\'ın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Alkan ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay Alkan\'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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