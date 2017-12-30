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(Görüntülü Haber) Karakol yakınına EYP atanlar yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis karakolu yakınında infilak eden el yapımı patlayıcıyı (EYP) attığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı

30 Aralık 2017 12:15

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis karakolu yakınında infilak eden el yapımı patlayıcıyı (EYP) attığı öne sürülen 3\'ü çocuk 5 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheliler, patlayıcısı atma anları güvenlik kamerası ile görüntülendi. Perşembe akşamı merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında infilak eden EYP, çevrede büyük korkuya neden oldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el yapımı patlayıcıyı atanların eşgalleri belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi\'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. EYP\'yi attıkları öne sürülen Nur A. (18), Veysi B. (18), H.K. (14), R.B. (12) ve K.E. (17), operasyonda gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile de bağlantılı olduğu iddia edilen şapheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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