(Görüntülü Haber) Karadeniz'in üzerine golf sahası (1)

FATİH TURAN-TRABZON (DHA) DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine uygulanacak sosyal donatı projesiyle 18 çukurlu golf sahası yapılacak. Trabzon\'un Yomra İlçesi\'nde 50 milyon liraya mal olacak proje için çalışma başlatıldı. Golf sahasıyla ilçenin turizm potansiyelinin artacağını belirten Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, dolgu çalışmalarına 2018\'de başlanacağını duyurdu. Bölgede son zamanlarda özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerle turizmde yaşanan canlılık Yomra ilçesinde de yaşanıyor. Kente yaklaşık 20 kilometre mesafe bulunan, 40 bin nüfuslu ilçenin, alışveriş merkezi, spor tesisleri ve otellerin yanı sıra golf sporunun da merkezi olması, bu sayede de turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Yomra Belediyesi\'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine sosyal donatı projesi uygulanacak ardından da bu alanın 300 dönümünede 18 çukurlu golf sahası projesi yapılacak. İlçeyi heyecanlandıran ve 50 milyon liraya mal olması beklenen golf sahası projesini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da destekleyecek. GOLF PROJESİ HEYECANLANDIRIYOR Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, denizde dolgu alanı üzerine inşa edilecek golf sahası projesiyle ilgili yapılan çalışmaları anlattı, proje ile ilçenin hem Türkiye hem de dünyada adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Turizme katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Sağıroğlu, Bölgemiz son zamanlarda Arap turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Trabzon\'un parlayan yıldızı, incisi Yomra ilçemiz Arap turizminin merkezi olarak değerlendirilmektedir. İlçemizde yoğun bir yerleşim ve yatırım turizm manasında ciddi bir hareketlilik yaşamaktayız. Bizlerde turistlerimizin kalıcı olabilmesi için projeler geliştirmekteyiz. Bu Alanda 650 dönümlük dolgu projesi hazırladık. Projede, golf sahası da yer alacak. Bu proje ilçemize katacağı değerlerden ötürü heyecanlanmaktayız dedi. DOLGU ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK Projelerinin bölge için bir vizyon projesi olduğunun da altını çizen Başkan Sağıroğlu, projede bu yıl dolgu çalışmalarına başlanacağını duyurarak şöyle konuştu Şu anda tüm onay ve olurlarımız çıkmış. İmar çalışmalarımız hazır hemen ilgili bakanlığımıza gidip projenin hızlıca çıkmasını ve dolgu çalışmalarını inşallah başlatacağız. Bu projede golf sahasından, konaklamasına sosyal donatı alanlarına kadar, vatandaşlarımızın rahatça nefes alabileceği sosyal ve özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Ben bu projenin kentimiz ve ilçemiz için vizyon projesi olduğu inancındayım. Proje bölgemize ciddi manada değer katacaktır. Biz turistlerimizi burada ağırlarken 3 aylık olan bu sezonu 6-7 aya çıkartmamız gerekir. Bu anlamda başka çalışmalarımız da var. Bu projeyle ilçemizin adını hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde duyuracağız. Yeni yılda dolgu çalışmalarına başlayacağız. 1 buçuk 2 yılda dolgu çalışmalarının bitiririz diye tahmin ediyorum. Yapımcı hususunda da çok ciddi yerli ve yabancı yatırımcılarca müracaatlar var. Önümüzdeki dönem bu projemizi bitirip, ilçemize, vatandaşlarımıza ve ilimize teslim edeceğiz PROJE ŞEKİLLENİRSE GÖRECEĞİZ İlçede yaşayan Varlık Tan Karslı da sadece Arap ülkesi değil, diğer ülkelerden de bölgeye turist çekilmesi gerektiğini dile getirerek Ben 25 yıldır ilçede yaşamaktayım. Orada yaşayacak olan bizler ve gençlerin bu projeden ne kadar faydalanabileceği bizim için önemli. Orada bir limanız var ve biz orayı çok seviyoruz. Onun fizibilite çalışmaları nasıl yapılacak Daha modern bir görüntüye kavuşacak mı Yapılacak olan çalışma tüm uluslar arası turizme katkı sağlayacaksa ben bundan mutluluk duyarım. Ama belli bir ülkenin vatandaşlarına bir turizm tesisi yapılıyorsa kafamızda soru işaretleri uyandırır. Sadece Arap değil, başka ülkelerden de turistleri ülkemize çekmeli ve bu yönde çalışmalıyız. Golf sahası olacak ama vatandaş sözde biliyor, proje şekillenirse daha iyi göreceğiz diye konuştu. KENT İNSANI YETENEKLİDİR Projeyi olumlu bulan ve kent insanın da Golf sporunda yetenekli olduğuna inandığını dil getiren Osman Çavuşoğlu, şunları söyledi Golf sporu dünyada yaygın ama ülkemizde pek yaygın değil. Bu şehrim insanlarının özelikle gençlerinin bu spor dalına yatkınlığı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği gibi Trabzon\'da geçmişten beri tenisinden tutun da yelkenlisine kadar birçok dalda spor yapılıyordu. Kent insanının golf hususunda önemli yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Proje son derece turizme de katkısı olur. Biraz pahalı bir spor ama kulüpleşme kurularak, kentte futbolun dışında da golf sporu bölgemize çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum BENCE BÜYÜK BİR BAŞARI Projenin tamamlanırsa büyük bir başarı olacağını ifade eden Tuncay Güveloğlu ise, Çok güzel olur. Bence büyük bir başarı. Daha ne olsun. Gençlerimiz kahve köşelerinden kopacaklar ve en güzel bir tablo içerisinde sosyal aktiviteyle buluşacaklar. Golfu televizyondan izliyorum ve çok güzel buluyorum. Proje yapılırsa oynamak isterim ama oynayamasam da mutlaka izlemek isterim ifadelerinde bulundu. BAŞKA PROJELERE DE ÖNLENMELİ Üniversite öğrencisi Onur Şahin de Trabzon insanın golf sporuna yabancı olduğuna işaret ederek, kentte başka yatırımların yapılması gerektiğini savundu. Kadir Sağlam da golf sporunun geleneklerinde olmadığa dikkat çekerek, daha çok kültürel değerlere sahip çıkan projeler ve istihdamı önleyici çalışmalara yönlenilmesi gerektiğini söyledi. BAŞKANLAR MÜJDELEMİŞTİ Bu arada Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu\'nun katılımlarıyla geçen yıl Yomra İlçesinde golf seçmeleri de yapılmıştı. Seçmelerin ardından Ağaoğlu ve Sağıroğlu, ilçeye 18 çukurlu golf sahası yapılacağının müjdesini vermişti.