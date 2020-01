(Görüntülü Haber) Karadeniz'deki sıcak, hamsiyi vurdu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ\'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması avlanan hamsi miktarında düşüşe neden oldu. Bu nedenle hamsinin kilogram fiyatı 20-25 liraya kadar yükseldi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nde Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, Karadeniz\'de ani bir sıcaklık düşüşü halinde hamsinin tekrar Karadeniz\'de Türkiye sularına gelebileceğini söyledi. Karadeniz Bölgesi\'nde av sezonu başında kilogramı 5 TL\'ye kadar düşen hamsi şu an 20-25 TL\'den satılıyor. Balıkçı tezgahlarında bulunan balık miktarında ise düşüş oldu. Karadeniz\'deki deniz suyu sıcaklığının beklenen seviyeye düşmemesi avlanan balık miktarını da olumsuz etkiledi. Türkiye sularında Karadeniz\'de deniz suyu sıcaklığının 13-14 derece civarında olması en çok hamsiyi vurdu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nde Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, geçen yılki av sezonunda palamudun bol olduğunu bu yıl beklenin aksine hamsinin pek randıman vermediğini belirterek şöyle dedi: \"Çünkü hamsi çok çabuk sularımızdan geçti. Ama Aralık ayındayız tahminim ani bir soğuma olduğunda özellikle İğne Ada tarafından yada Zonguldak Ereğli tarafından hamsi gelebileceği yönünde. Hamsi gibi balıklar soğuk havalarda birada toplanıp sıcak havalarda dağılırlar. Şu an Karadeniz\'in orta kesimlerinde deniz suyu sıcaklığı 11-12 Derece Türkiye kıyılarında 13-14 derece kuzeyi ise tabii ki daha soğuk. Bizim kıyılarımızda sıcaklığın 11-12 dereceye kadar düşmesi gerekli. Biz sadece balık avlanınca var avlanmayınca yok gibi düşünüyoruz. Halbuki denizde balık var ancak dağınık durumda olduğu için avlanamıyor. Hamsi var ancak bizim karasularımızda avlanabilecek şartlarda değil şu anda. Eğer Karadeniz\'in kuzey kısımlarında ani bir soğuma olursa bir anda 4-5 derecelik bir soğuma meydana gelirse benim tahminim bizim sularımıza doğru tekrar bir göç dalgası olabilir. Ama bu olur mu bilemeyiz. Hamsi bitti olmayacak gibi de düşünülmemesi lazım. Eğer bir sıcaklık düşüşü olursa hamsi tekrar avlanabilir. Ancak bu da bir öngörüdür.\" Samsun\'da balıkçı yapan Habil Yurtseven, balıkçıların her yıl bir önceki yılı arar hale geldiğini ifade ederek, \"Bu yıl iklim şartları nedeniyle hava hep sıcak geçti. Normalde bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi lazımdı ama Samsun\'da hep hava sıcak geçti. Havalar soğuk oldukça balık olacak. Bir umut bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklığı hala yüksek. Levrek tanesi 7 TL, palamut tanesi 10 TL, istavrit 10 TL, mezgit 10 TL, geçtiğimiz günlerde 5 TL\'ye hamsi satıyorduk vatandaş alıp yiyordu şimdi 20-25 TL oldu. Ne kadar balık fiyatları düşerse o kadar vatandaş hamsi yer. Havalar soğur balık artarsa fiyatlarda düşer\" diye konuştu.