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(Görüntülü Haber) Karadeniz'de sıcaklık, balıkçıları vurdu

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da son yılların en sıcak Eylül ayı yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balıkçıları vurdu

25 Eylül 2017 19:21

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da son yılların en sıcak Eylül ayı yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balıkçıları vurdu. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığının bu ay ortalama 21 derece civarında olması gerektiğini, ancak dün 26.5 derece olarak ölçtüklerini söyledi. 42 yıldır balıkçılık yaptığı dile getiren Malkoç ilk kez Eylül ayında deniz sıcaklığının bu kadar yüksek olduğunu belirtti. Son yılların en sıcak Eylül ayının etkili olduğu Samsun\'da hava sıcaklığı 2 hafta önce 35.1 derece olarak ölçülürken, bu durum deniz suyu sıcaklığının da düşmemesine neden oldu. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesi, yeni av sezonuna başlayan balıkçıları olumsuz yönde etkiledi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığını Eylül ayında ortalama 21 derece civarında olması gerektiğini dile getirerek \"Deniz suyu sıcaklığı dün yaptığımız ölçümde 26.5 derece çıktı. Bu çok yüksek bir derece. 42 yıldır balıkçılık yapıyorum ilk defa bu kadar sıcak bir Eylül gördüm. İlk defa deniz suyu sıcaklığını bu ayda bu kadar yüksek gördüm. Bu durum bizi olumsuz etkiledi. Su sıcak olduğu için balık sürüleri dağınık, bir arada değil. Kıyıya daha yakın bölgelerde duruyorlar. Oralarda da biz avlanamıyoruz. Denize açılan balıkçı sayısı çok az. Balıkçıların yüzde 80\'i havaların soğumasını bekliyor. Önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava sıcak olduğu için tutulan balık da çabuk bozuluyor. Haliyle vatandaşta sıcak havalar nedeniyle balığı daha az tüketiyor\" dedi. Samsun\'da balık kilogram fiyatlarının hamsi 10 TL, barbun 20 TL, istavrit 5 TL, uskumru 7 TL, mezgit 7 TL, palamut 3 tane 10 TL, kalkan 80 TL, levrek 25 TL olduğu belirtildi.

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