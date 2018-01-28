T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karadeniz'de, fırtına balık fiyatlarını katladı

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- KARADENİZ'de son yılların en az balık sezonu yaşanıyor

28 Ocak 2018 16:35

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- KARADENİZ\'de son yılların en az balık sezonu yaşanıyor. Balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından bu kez de denizde etkili olan fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması balık fiyatlarını da etkiledi, az miktarda bulunan balık çeşitleri yüksek fiyatlardan  tezgahlardaki yerini aldı. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken, tezgahlarda nadir bulunan mezgitin kilosu ise 50 liraya kadar yükseldi.

Balık sürülerinin  Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesiyle Karadeniz\'de umduğunu bulamayan balıkçılar soğuk sulara yönelmişti. Bölgede balık avının en kötü sezonlarındam birini yaşayan balıkçılar şimdi ise Karadeniz\'de etkili olan fırtınayla karşı karşıya kaldı. Fırtına nedeniyle teknelerin balık avı için denize açılamaması, az miktarda avlanan balık fiyatlarına da yansıdı. Bu durum hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiledi. Tezgahlarda balık çeşitinin ve miktarının az olmasından  yakınan balıkçıklar bu yıl en kısır yerli balık sezonlarını yaşadıklarını belirtti. Fırtına sonrası tezgahlarda pek bulunamayan mezgitin kilosunun da neredeyse iki katına çıkarak 50 lirayı bulduğu belirtildi.

‘HAMSİ SON DEMLERİNİ YAŞIYOR’

Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini  ve avın az oluşu nedeniyle hamsi fiyatlarının yükseldiğini ifade eden balıkçı Serdar Korkmaz şunları söyledi:

“Yerli hamsi 2 ay kadar oldu Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından biz de Gürcistan’dan  avlanıyorduk ama yeterli olmadı. Avın az olmasından dolayı hamsi pahalı  satılıyor. Hamsinin  son demleri artık Gürcistan’dan  haftada 1 ya da 2 kez  hamsi geliyor o da yeterli olmuyor  bu da vatandaşa yansıyor. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgitin kilosu ise 50 liraya kadar çıkıyor. Bu sene kadar yerli balığın az olduğunu bilmiyorum.”

‘FİYATLAR EL YAKIYOR’

Tezgahlardaki  fiyatların yüksek olduğundan yakınan bazı  vatandaşlar da, bu yıl doyasıya balık tüketemediklerini söyledi. Fiyatların el yaktığını dile getiren İbrahim Çalık, “Kış ve balığın sezonu olmasına rağmen bu fiyatlar çok yüksek önceki seneye göre fiyat farkı çok. Geçen sene bu sezonda hamsiyi 5 liraya almıştım” dedi.

‘BALIK ALAMAZ OLDUK’

Balıkçı haline gelen Neriman Yılmaz ise fiyatların yüksek olması nedeniyle geçen yıl bir çok kez aldıkları balığı bu yıl alamaz olduklarını belirterek, “Bu yıl mevsim sıcak geçmesinden ötürü Karadeniz\'de istenildiği kadar balık avlanamadığını düşünüyorum. Balığı seviyoruz ama fiyatlar görüldüğü üzere yüksek. Geçen yıl ayda 5 defa balık almıştık şimdi ise 1 ya da 2 kez alabildik”diyerek fiyatların artışından yakındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARTRABZONDHA KARADENİZBalıkTürkiyeRusyaGürcistanHamsiKaradenizBölgedeBuTezgahlardaFırtınaSON DEMLERİNİ YAŞIYOR KötüKorkmazGürcistandanAvınHamsininEL YAKIYOR TezgahlardakiFiyatların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24