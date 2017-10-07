(Görüntülü Haber) Karadeniz Sahil Yolu'ndaki çatlaklara ziftli onarım

Muhammet KAÇAR/TRABZON, (DHA)- DENİZ dolgusu üzerine inşa edilen ve Samsun’dan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu’nda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri alt katmana su sızarak yolun bozulması riskine karşı çatlakları geçici önlem olarak zift enjekte yöntemi ile onarıyor. Karadeniz Bölgesi’nde 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu’nda çatlaklar oluşmaya başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler özel bir zifti enjekte ederek boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon geçişinde tamamlanan çalışma Rize’de sürüyor. İyidere İlçesi’nde yolun 8 kilometrelik kısmında çatlak onarımı yapılıyor. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrünü tamamlayan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ileriki dönemlerde sökülerek yeniden dökülmesinin planlandığı ifade edildi. KARADENİZ SAHİL YOLU Samsun’dan başlayıp Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım veriyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı-dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu’nda 27 kilometre uzunluğunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18.5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel yer alıyor.