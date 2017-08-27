(Görüntülü Haber) Karacasu'da festival coşkusu

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 30\'uncu Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali kadın mehteran takımının gösterileri ve defilelerle başladı, Dedebağ Hayrı ile devam edecek. Bu yıl 30\'uncusu düzenlenen Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali, eski belediye binası önünde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenine MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Karacasu Vakfı Başkanı Ali Küpelioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran ekibinin gösteriler yaptığı törende konuşan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Karacasu\'nun Afrodisias\'ın Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'ne alınmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Büyükyapıcı \"Afrodisias ören yerinin Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'ne alınması ilçemize pek çok avantaj sağlayacak. Artık Ören yeri bölgesine çivi dahi çakılamayacak. Zaten çakılmıyordu. Dünyanın gözü de üstümüzde olacak. Sergilenmeyi bekleyen eserler için Karacasu Cuma Mahallesi veya Büyükdağlı Mahallesi\'nde yapmayı düşündüğümüz müze fikrini, bu gelişme hızlandıracak. Belediyemizin vereceği arsa, sponsorların desteği, hükümetimizin de onayı ile ilçe merkezinde kurulacak müze sayesinde, Karacasu çok şeye kavuşacak. Müze ve şu an halihazırdaki değerlerimizle, günlerce konaklayan misafirleri ağırlama imkanına kavuşacağız\" dedi. 735 yıldır kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen Dedebağ Hayrı\'nın, ülke için son derece önemli bir gelenek olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Büyükyapıcı, \"Atalarımız bunca yıldır kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın en güzel örneği olan Dedebağ Hayrı\'mızı gerçekleştirmişler. Dedebağ Hayrı belediyemizin sadece çevre düzenlemesi ile katkı verdiği, yollarını yaptığı bir yer. Bu hayır olduğu gibi Karacasu ve Karacasulu sevdalılarının katkılarıyla yapılan bir hayır. Onlar sahip çıktıkça, biz bu hayrı yaşatacağız\" dedi. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da Afrodisias\'ın dünyada çok nadir görülen güzellikteki antik şehirlerden birisi olduğuna dikkat çekerek \"İşte bu kadar kıymetli topraklar üzerinde yaşıyor olmak onur verici bir olay. İnşallah bizler de bu kenti daha fazla turistin ziyaret etmesi için çaba sarf edeceğiz. Afrodisias\'ın tanıtımı için yapılan bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Zöhre Otantik Defile Gösterisi yapıldı. Festival bugün 735\'nci Dedebağ Hayrı etkinlikleri ile devam edecek.