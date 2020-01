(Görüntülü Haber) Karacabey'deki balık ölümleri protesto edildi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde fabrika atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen toplu balık ölümleri tepkilere neden oluyor. Karacabey\'de bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümlerine tepki gösteren çevre sakinleri, DOĞADER\'in organizasyonuyla protesto gösterisi yaptı. Karacabey Canbalı Deresi kenarından düzenlenen basın açıklamasına, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Doç.Dr. Erkan Yaslıoğlu, DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, çok sayıda balıkçı ve çevre sakinleri katıldı. Yazılı basın açıklamasını okuyan DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, Karacabey\'de hiç bitmeyen doğa katliamı yaşandığına vurgu yaparak, \"Bizim her yıl tanık olduğumuz doğa katliamları bu kez sınırları aştı. Fabrika atıklarıyla zehirlenen derelerimiz bu yıl içinde 3 kez toplu balık ölümlerine sahne oldu. Türkiye, Karacabey\'deki balık ölümlerini konuşuyor. Biz bugün burada derelerimizde yaşanan katliamlara \'dur\' demek için toplandık\" dedi. \'BAYRAMI ZEHİR ETTİLER\' Bu yılki toplu balık ölümlerini ilk olarak Haziran ayında Karadere üzerinde gözlemlediklerini söyleyen Geçici, \"Ramazan Bayramı arefesiydi. Bir ya da birkaç fabrika bayram öncesi rehavetini fırsat bilerek zehir atıklarını Karadere\'ye boşalttılar. Bizlerin bayramı zehir olurken, on binlerce balık ve bu balıkları besleyen suda yaşayan küçük canlı türleri Karadere\'nin üzerini kapladı. Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sudan örnekler aldı. Yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılacağı açıklandı. Aradan 3 ay geçti. Ne sonuçlar açıklandı, ne de herhangi bir fabrikaya işlem yapıldı. Son olarak şimdi de aynı durum Canbalı Deresi\'nde yaşanıyor. Dere kenarlarında sazanıyla, yayınıyla 3-5 kilodan fazla geleniyle on binlerce balık can çekişerek öldü\" diye konuştu. DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, balık katliamının artık iyice gün yüzüne çıktığını söyleyerek, \"Sadece bu sıkıntılar balıkçılar tarafından yansıtılıyormuş gibi görünmesine rağmen artık Karacabey\'deki vatandalar da bu katliamların son bulmasını ve Türkiye\'nin hiçbir yerinde yaşanmamasını istiyor. Bizlerde DOĞADER olarak bugün buradayız. ÇED raporunu yetkililer denetlemiyorsa o zaman bu raporun hiçbir anlamı yok. Bu dereler kirleniyorsa, havamız kirleniyorsa, toprağımızın üzerine zehirli atıklar atılıyorsa o zaman bu ÇED raporunun ne anlamı var. ÇED raporu anlamsız bir kağıt haline geliyor. Derelerimizi kirletenleri cezalandırın. Bu cezalandırmalar da parasal olmasın. Diğer bir sıkıntıda parasal cezalar verilmesi. Eğer bir fabrika balık katliamına neden oluyorsa, cezası parayla karşılanan bir ceza olmamalı. Bu nedenle fabrika 1 ay kapatıldığında o zaman cezası gerçek bir ceza anlamına gelir\" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dç.Dr. Erkan Yaslıoğlu da \"Bizler Ziraat Mühendisleri Odası olarak toprağımıza, suyumuza ve havamıza her zaman sahip çıktık ve her zaman sahip çıkacağız. Bu nedenle Karacabey halkı ile birlikte buradayız. Bu dereye atıklarını bırakan bir takım tesisler var. Bunlarda ÇED olumlu raporunu alıyorlar. Bu raporlarda derenin temiz akması için yerine getirecekleri prosesleri taahhüt ediyorlar. Ama görünen tablo ortadaki bu taahhütleri yerine getirmiyorlar. İşte dere bu halde. Biz bu toprakları atalarımızdan emanet aldık ve gelecek nesillere emanet edeceğiz. Bu toprakları tertemiz emanet etmek istiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu işin suçluları varsa da yasalar önünde almaları gereken ceza ne ise almalarını istiyoruz\" diye konuştu.