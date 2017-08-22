(Görüntülü Haber) Karacabey’de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

METREKAREYE 70,2 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün günler öncesinden yaptığı uyarılarından ardından beklenen sağanak yağış Bursa\'nın Karacabey İlçesi\'nde de etkisini gösterdi. Karacabey\'de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Tatil beldesi olan Bayramdere Mahallesi\'nin Yeniköy mevkiinde saatlerce süren sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü. Ev ve işyerlerini su basarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre Karacabey ilçe merkezinde 4 saatte metrekareye 10,2 kilogram düşerken, Bayramdere\'ye ise 70,2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. 30 yıldır Yeniköy\'de esnaflık yaptığını ifade eden Rıdavan Korun, \"Uzun zamandır bu bölgede böyle bir yağış görmedim. Böyle bir afetle en son 10 yıl önce karşı karşıya kalmıştık. Sabah saat 07.00 gibi yağmur başladı. 3 saattir temizlik yapıyorum. Belediye ekipleri şu anda çalışıyor. Suyu tahliye ediyorlar\" dedi. ÇADIRLARI DA SU BASTI Karacabey\'de özel bir fabrikada çalışan işçilerin konakladığı çadırlar sular altında kalırken, işçilerin yağmurun başlamasından önce çadırlardan ayrıldıkları öğrenildi. Belediye ekipleri kepçelerle yağmur sularını tahliye ediyor. Şiddetli yağışın etkili olduğu Bayramdere, Yeniköy ve Malkara mevkilerinde çalışmaları yakından takip eden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yozgat, \"Gece saat 04.00\'da başlayan yağış sabah saat 08.00 civarında daha da etkili oldu. Yeniköy, Malkara, Bayramdere mevkilerinde dağdan gelen suyla da birleşmesiyle birlikte kısa süreli de olsa su taşkınlarına neden oldu. Ancak Karacabey Belediyesi Ekipleri, BUSKİ ekipleri iş makinaları ile birlikte tüm personel seferber oldu.En kısa süre içerisinde müdahale yapıldı\" dedi.