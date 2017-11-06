(Görüntülü Haber) Karacabey'de bin konutun enerjisi gündüz güneşten gece rüzgardan

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi\'ne kurulan güneş panellerinde elektrik enerjisi 1000 konuta dağıtılıyor. Aynı bölgeye bir de rüzgar tribünü kurulacak. Böylece 1000 konutun enerji ihtiyacı gündüz güneşten gece ise rüzgardan elde edilecek. Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir kurulan tesiste inceleme yaptılar. Tophisar Mahallesi’nde 32 dönüm alanda 7 bin adet güneş paneli kurduklarını belirten yatırımcı Çağan Yüksel, şöyle dedi: “Tesiste 2 MW üretim gerçekleşiyor. Yaklaşık bin hanenin enerjisini güneşten elde ederek elektriğe çeviriyoruz. Tesisin 5-6 yılda kendini amorti etmesini bekliyoruz. Ondan sonra para kazanacağız. Tesisin 20-25 sene gibi ekonomik ömrü var. Devletle 10 senelik bir sözleşme yaptık. Devlet bize yatırım yaparken teşvik vermiyor. Fakat 10 yıl boyunca yüksek bedel üzerinden elektrik almayı taahhüt ederek bizi destekliyor. 10 yıl sonra da düşük fiyatla da olsa yine devlete elektriği satacağız. Çünkü enerji ihtiyacı ciddi bir problem.” Toplam 80 dönümlük alanın 32 dönümüne güneş panelleri kurduklarını yineleyen Çağan Yüksel, “Ayrıca, buraya bin baş kapasiteli besi tesisi kurarak entegre edeceğiz. Yine 5 dönümlük alana rüzgar tribünü kuracağız. Bu tesisi hibrit olarak çalıştırmak istiyoruz. Gündüz güneşten, gece rüzgardan faydalanacağız. Toplamda burada 2,6 milyon dolarlık yatırımımız oldu. Hayvancılık tesisimizle beraber 6,5 milyon dolar yatırımımız olmuş olacak. Orta ve Güneydoğu Anadolu’da aynı tesisler daha verimli iken biz kendi memleketimizde olmasını istediğimiz için bu yatırımı Karacabey’e yaptık” dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise ilçeye yapılan yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkan, “Yenilenebilir enerji kaynakları çok önemli. Cari açığımızın çok büyük bir bölümünü petrol ürünlerine yaptığımız ödemelerden veriyoruz. Aslında bunu enerji açığı olarak değerlendirebiliriz. Bunu önlemenin yolu da rüzgar santralleri, güneş enerji santralleri ve türevlerini ülkemizde kullanmak. İthalat yapmadan bu ihtiyaçlarımızı karşılamak” ifadelerini kullandı.