(Görüntülü Haber) Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.O.D., B.A., S.Ö., K.D., Ö.Y., O.A., Y.E.P., H.K. ve C.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Uyuşturucu temin ve ticareti’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi.