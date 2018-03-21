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(Görüntülü Haber) Karabük'te üst geçitte tehlikeli çalışma

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, üst geçitte vinç yardımıyla beton blok yerleştirilirken, aşağıdan geçen yaya ve araçların üzerine düşme riskine karşı önlem alınmaması dikkat çekti

21 Mart 2018 18:58

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, üst geçitte vinç yardımıyla beton blok yerleştirilirken, aşağıdan geçen yaya ve araçların üzerine düşme riskine karşı önlem alınmaması dikkat çekti. ​Menderes Caddesi\'nde yapımı süren üst geçit çalışmaları sırasında 2 işçi, vinç yardımıyla kaldırılan beton blokları geçidin yan kısımlarına yerleştirdi. Bu sırada alttan geçen yaya ve araçların üzerine düşme tehlikesine karşı, hiçbir önlem alınmadı. Yayalar ve araç sürücüleri yukarıdaki çalışmadan habersiz, üst geçidin altından geçmeye devam etti.

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