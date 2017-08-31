T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karabük'te sürücülere lokumlu uyarı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te polis ekipleri, Kurban Bayramı için memleketlerine giden sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak lokum ikram etti

31 Ağustos 2017 20:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te polis ekipleri, Kurban Bayramı için memleketlerine giden sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak lokum ikram etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-755 Karayolu\'nda trafik denetimi yaptı.  Ekipler, durdurdukları sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı ve güzergahdaki yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı. Polisler, sürücülere ve yolculara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, \'Frene değil, kurala güven\' sloganı ile sürücülere uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kafkas, “Vatandaşların trafik kurallarına riayet ettiklerini gördük. Özellikle uygulamaya aldığımız yol kenarına konulan maket polis araçlarının etkisini sorduğumuzda olumlu görüşler aldık. Bayram süresince denetimlerimiz devam edecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARABÜKKurban BayramıBölge Trafik DenetlemeMüdürlüğüKarayoluEkiplerPolislerTrafik TescilDenetlemeMüdürü Mehmet Yücel KafkasKafkasBayram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24