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(Görüntülü Haber) Karabük'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı

18 Ekim 2017 12:20

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre tekel büfesinin karşısına otomobille gelen Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A., büfe işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında otomobilin içerisinden tekel büfesine doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Eryüksel ile Selim Kaya ve Hakan Ünal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerden Burhan Ç. ve Murat A. yakalanırken, Yasin Ç. aranıyor. Soruşturma sürdürülüyor.

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