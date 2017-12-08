(Görüntülü Haber) Karabük'te Kudüs protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve üniversite öğrencisi yaklaşık 500 kişi, 100\'üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii\'nde kılınan cuma namazının ardından toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren grup, \'Katil İsrail, işbirlikçi ABD\', \'Avrupa değil, İslam Birliği\' sloganları attı. İHH Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsa Lort, \"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır\" dedi. Basın açıklamasının ardından dua edildi.