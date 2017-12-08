T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karabük'te Kudüs protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yaklaşık 500 kişi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti

08 Aralık 2017 18:59

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve üniversite öğrencisi yaklaşık 500 kişi, 100\'üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii\'nde kılınan cuma namazının ardından toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren grup, \'Katil İsrail, işbirlikçi ABD\', \'Avrupa değil, İslam Birliği\' sloganları attı. İHH Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsa Lort, \"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır\" dedi. Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜKABD KudüsHakHürriyetleriYardım VakfıYıl Mahallesi Pazaryeri CamiiEllerinde TürkFilistinABDBirliğiKarabükYönetim KuruluLortKudüsBasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24