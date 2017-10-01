(Görüntülü Haber) Karabük'te işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilen minibüste bulunan 16 işçi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Karabük- Kastamonu karayolundaki Çevrik Köprü Mevkii\'nde meydana geldi. Kastamonu\'nun Araç İlçesi\'nden aldığı işçileri Safranbolu\'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasına götüren Davut Küçükbulut yönetimindeki 37 HH 811 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.