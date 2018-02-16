(Görüntülü Haber) Karabük'te DEAŞ ve FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te gözaltına alınan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi ile FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden 6\'sı, adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük, İstanbul, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, Eskişehir ve Düzce\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı da belirlenen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B., S.K., H.M., F.A., H.A. ve D.A.G. adliyeye sevk edildi. 3 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.N.A., O.N.A. ve M.A.A.\'yı gözaltına aldı. 3 kişi adliyeye sevk edildi.