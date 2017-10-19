(Görüntülü Haber) Karabük'te AVM terasında 'intihar girişimi' kavgası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, AVM\'deki kafenin terasında tartışan 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalıktan bazıları \'Atla\' diye bağırınca intihardan vazgeçen genç ve 2 arkadaşı, masa ve sandalyeleri kalabalığa fırlattı. Terasa çıkan kalabalık da 3 genci tekme ve tokat darbeleriyle tartakladı. Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki AVM\'nin kafeteryasında meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Nuri Kılıç ile 17 yaşındaki Cem Ç. ve aynı yaştaki Recep Ç., kafeteryanın terasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeye çalışırken aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları, \'Atla\' diye bağırdı. Kalabalığın kendisine tepki göstermesine öfkelenen genç intihardan vazgeçerken, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte terastaki masa ve sandalyeleri kalabalığa attı. Toplanan kalabalıktan bazıları parke taşlarını sökerek fırlatırken, bazı kişilerde terasa çıkarak 3 gence saldırdı. Grubun tekme tokat dövdüğü 3 genç yaralandı. Polis, araya girerek öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Yaralanan 3 genç, AVM\'nin arka kapısından polis aracına götürüldü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavileri yaptırılan gençler, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.