(Görüntülü Haber) Karabük'te 5 katlı apartmandaki yangın korkuttu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 10 yaşındaki Resul Dalmış ve 17 yaşındaki Gülcan Arslan hastaneye kaldırıldı. Üst katta mahsur kalanlar ise itfaiyenin yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın, akşam saatlerinde Fevzi çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan apartmanın giriş katında Berhem Dalmış\'ın oturduğu dairede çıktı. İddiaya göre Dalmış çiftinin oğlu Resul Dalmış, odasında çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, Berhem Dalmış ailesiyle birlikte kendini dışarıya attı. Yangın nedeniyle binanın içini duman kapladı. Alevleri görenler büyük panik yaşarken üst katlarda oturanlar panik halinde dışarıya çıkmaya çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, üst katta mahsur kalanlar itfaiyenin yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen Resul Dalmış ve Gülcan Arslan, ambulansla Karabük eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlara ise olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan bina sakinleri, dışarıda itfaiyenin çalışmasını izledi. Kafes içindeki 2 muhabbet kuşu da yangında zarar görmemesi için binadan dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken evde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.