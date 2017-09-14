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(Görüntülü Haber) Karabük'te 45 kişilik otobüste 96 kaçak yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te jandarmanın durdurduğu 45 kişilik otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı

14 Eylül 2017 18:50

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te jandarmanın durdurduğu 45 kişilik otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük- Çerkeş yolunun İsmetpaşa Mahallesi Mevkii\'nde yol kontrolü yaparken M.T. yönetimindeki otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 10\'u çocuk, 13\'ü kadın toplam 96 göçmen belirlendi. 45 kişilik otobüste üst üste yolculuk yapan, 2 kişilik koltuklara 3 kişi oturan kaçaklar Eskipazar Spor Salonu\'na götürüldü. Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nden otobüse binen ve İstanbul\'a gitmek istedikleri belirtilen 80\'i Afganistan, 16\'sı Pakistan uyruklu kaçak göçmenler burada sağlık kontrolünden geçirildi ve yiyecek verildi. Geçmenler yapılacak işlemlerden sonra Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek. Olayla ilgili otobüs şoförü M.T. ve A.K. gözaltına alındı. El konulan otobüs de yediemin otoparkına çekildi.

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