(Görüntülü Haber) Karabükspor başkanından taraftara çağrı

Çorbada tuzunuz olsun

Bülent DİKTEPEKARABÜK,(DHA) -

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, Fenerbahçe maçına taraftarlarını davet ederek, Bir seferlik şu Fenerbahçe maçına gelin. İnanın önümüzdeki hafta ödemelerimiz var. Çorbada tuzunuz olsun. Bu zor günlerden taraftarla, onların sağlayacağı gelirle çıkılır. Önümüzdeki hafta futbolculara ödeme sözü verdim dedi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin kulüp binasında yaptığı basın toplantısında, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı sonrasında kulüp çalışanlarından bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacaklarını belirterek, Aralarında yıllardır bu kulübe hizmet veren ağabeylerimiz ve ablalarımız da var. Bu konuda duygusalım. Gelirler giderleri karşılamıyor. Bu kararı alırken inanın çok düşündük ama yapmak zorundayız. Herkes fedakarlık yapmak zorunda. İnşallah önümüz açılır da tekrar bir araya geliriz diye konuştu.

Kardemir Karabükspor\'a maddi destek sağlamak amacıyla geçen Şubat ayında \'Ateş, daha mavi yansın diye\' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 20 bin TL\'si SMS olmak üzere 250 bin TL para toplandığına dikkat çeken Aytekin şöyle devam etti Kimse SMS atmamış. Niye atmamış Kulübe güven yok. Kendi kendimize zarar verdik. Yok Karabükspor\'da şunlar olmuş, evraklar çıkmış, şöyle olmuş böyle olmuş. Bunlar doğruları bulma adına güzel şeyler. Ama zaten yargı vardı. Hala daha incelemeler sürüyor. Salı gününden beri futbolcuların ifadeleri alınıyor. Onlar da sağolsun yardımcı oluyorlar. Bu kulübün temizlenmesi, bağırsaklarını atması lazım. Bu yargının halledeceği iş. Hiç kimsenin buna müdahil olma şansı yok. Ortada yargı var ama burada hiçbir şey çıkmaz. Net söylüyorum. Yani hepsinin kanunda bir şeyi var. Şunu yaparken bunu göstermiş. Bilmem ne olmuş. Burada bir şey çıkmaz derken bana bir şey çıkmazı kastediyorum. Yani para gelmez bana. Adama idari para cezası gelir. Belki tutuklamalar olur. Ben paranın peşindeyim. Kim bu kulübün 1 lirasını çaldıysa bende dahil, ya geri vereceğim ya yatacağım. Bunun ortası yok. Burada 4 bin 500 işçinin hakkı var, 100 bin nüfuslu şehrin ahı var.

Taraftarlarına tribünleri doldurmaları için çağrıda bulunan Aytekin, Her türlü sorumluluğun altına girdim. Para bulmaya çalışıyoruz. Borcumuzun aşağıya düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptım. Yönetici arkadaşlarımız her türlü formülü buluyorlar. Futbolcularla yatıyorlar futbolcularla kalkıyorlar. Bunları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hocamız normal bir şekilde paralarını alıyorlar gibi futbolcularla normal idmanlarına çıkıyorlar, üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Arkadaşlar bu kulübe para lazım. Biz Göztepe maçına gittik. 92-93 sezonunda Süper Lige çıktığımız o coşku var orada. Biz niye o coşkulu günlerde değiliz O günleri mutlaka yakalamamız lazım. Bir seferlik şu Fenerbahçe maçına gelin. İnanın önümüzdeki hafta ödemelerimiz var. Çorbada tuzunuz olsun. Herkes görevini yaparken taraftara bir görev düşüyor. Bir takım, bir aile olalım. Onlar da üzerlerine düşen görevi yapsınlar. Maça gelsinler. Bu zor günlerden taraftarla, onların sağlayacağı gelirle çıkılır. Önümüzdeki hafta futbolculara ödeme sözü verdim. Bu ödeme sözünün arkasında Fenerbahçe maçında tribünleri tıklım tıklım doldurmamız gerekiyor. Bu futbolcuların parasını ödemede sizin de bir katkınız olsun. Tribünleri bir seferlik olsun dolduralım. Sezon başından bu yana yokuz. Boş tribünlere oynuyoruz. Bilet fiyatları 100-125-150 TL. Önce Kongrede Karabükspor\'u çok seviyorum diyenleri davet ediyorum. Ondan sonra taraftarımızı davet ediyorum. Bir sefere mahsus bir 100 TL verip şu tribünleri dolduralım, senenin hazırlıklarını yapalım diye konuştu.

Başkan Aytekin, 1969 yılından bu yana takımın ana sponsoru olan Kardemir A.Ş.\'nin sponsorluk anlaşmasının sezon sonunda biteceğini, kulübe transfer yasağının gelmemesi durumunda yeni bir sponsorla yollarına devam edeceklerini söyledi.