(Görüntülü Haber) Karabük Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi\'nde akademisyen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, ABD\'nin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını, düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.



Karabük Üniversitesi rektörlük binası önünden başlayan yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 bin kişi, \'Müminler İslam\'a karşı durana, biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olur Mescid-i Aksa\' yazılı pankartı açarak, tekbirler eşliğinde yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalık, \'Trump şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\' sloganları attı. Kampus içerisindeki caminin önünde son bulan yürüyüş sonrası kalabalık, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okudu. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, \"Kudüs, yalnızca Filistinlilerin değil, hepimizin öz vatanıdır. ABD\'nin aldığı bu kararı protesto ediyor, ABD ve İsrail\'i bu karar ve uygulamalarından dolayı telin ediyorum. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Kudüs Filistin\'in başkenti ve insanlığın ortak mirasıdır. Unutmayalım ki; gecenin en koyu karanlığında güneş doğar\" dedi.



İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKILDI



Sivil toplum örgütleri de Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Temsilcisi Aziz Gündoğdu, ABD ve İsrail\'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini belirterek, \"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail\'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler, izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Biz Allah\'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans\'ın akıbeti ne olduysa, Amerika ve İsrail\'in akıbeti de o olacaktır\" dedi.



Basın açıklamasının ardından \'Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD\' sloganı atıp tekbirler getirildi. Protestoda, İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.