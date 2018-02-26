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(Görüntülü Haber) Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK ile birlikte Bursa'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i üniversite öğrencisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

26 Şubat 2018 18:49

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK ile birlikte Bursa\'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5\'i üniversite öğrencisi 8 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Bursa\'da düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5\'i üniversite öğrencisi 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29 gram metamfetamin, 9.40 gram esrar ele geçirildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan B.B. (43), B.T. (25), M.G.S. (21), M.D. (21), S.T. (26), Y.Y. (25), A.A. (29) ve R.B.(31), \'Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin ve ticaretini yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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