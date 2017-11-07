(Görüntülü Haber) Karabük Belediye Başkanı Vergili: Çevre yönetmeliklerinde demir çelik yok

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, \'\'Çevre yönetmeliklerini incelediğim zaman demir çelik tesisi baca tozlarıyla ilgili hiçbir kapsam açılmamış. Bu da demir çelik lobisinin ne kadar etkin çalıştığını göstermekte\'\' dedi. Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili, makamında düzenlediği basın toplantısında kentte havayı kirlettiğini açıkladığı 2 sanayi kuruluşuyla görüştüğünü söyledi. Vergili, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Ercüment Ünal\'dan 2018 yılı sonunda çevre ile ilgili bir sorunun yaşanmayacağı sözünü aldığını, Marzinc A.Ş. yönetiminin de kendisini ziyaret ederek yapacakları çalışmaları 1 yıl içerisinde bitirecekleri taahhüdünde bulunduğunu kaydetti. Marzinc yönetiminin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını ifade eden Vergili, şöyle konuştu: \"Çevreye zarar veren atıkları Bartın Çimento ve Karayolları\'nın yol yapımında kullanılacağını belirtiyorlar. Ben bir kez daha buradan söylüyorum, bu malzeme buralarda kullanılamaz. Marzinc gibi fabrikaların Türkiye ekonomisine faydası var ama bunların belirtilen mevzuat içinde çalışması gerekir. Bakanlığa ÇED raporu almak için sundukları yazıda atık maddenin yol malzemesi, çimento olarak değerlendirileceği yazılmış. Buradan çıkan zehirli atık madde. Bundan ne çimento olur, ne yol malzemesi olur. Bu maddeden yol malzemesi yapıp yola dökerseniz, insanları zehirlersiniz. Bunlar tehlikeli atık sınıfına giriyor. Bunları kamyonlara doldurup bertaraf edemezsiniz. Bertaraf tesislerinde bertaraf edilecek bir atık değil bunlar. Bunların çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması gerekir. Kısacası böyle yumuşak geçişlerle olmaz.\" \'DEMİR ÇELİK LOBİSİ ÇOK ETKİN\' Başkan Vergili, çevre yönetmeliklerini incelediğini de söyleyerek, \"Çevre yönetmeliklerini incelediğim zaman demir çelik tesisi baca tozlarıyla ilgili hiçbir kapsam açılmamış. Bu da demir çelik lobisinin ne kadar etkin çalıştığını göstermekte. TÜBİTAK\'ın raporunda \'tehlikeli madde\' geçtiği halde bakanlığın çevre yönetmeliğinde hiçbir kapsam açılmamış bununla ilgili. Demir çelik endüstrisiyle ilgili bakanlığın açmış olduğu kapsamların hiçbirisinde \'tehlikeli madde\' sınıfı yok. Türkiye\'de pil toplama kampanyası yapıyorlar. Yılda toplayabilecekleri maksimum pil miktarı 650-700 ton. Türkiye\'de ark ocağı demir çelik üreticilerinin yıllık baca tozu 700 bin ton. Bunun içerisindeki kurşun mkitarı 28 bin ton. Bu nasıl hafife alınabiliyor. Türkiye genelinde pil toplattırıyorsun. Toplama o zaman. Pil niye topluyorsun? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan beklentimiz Türkiye\'nin bu dört noktasındaki bu fabrikaları rehabilite etmesi. Çalışma yönetmeliklerini baştan belirlemesi. Bu fabrikaların üretimleri \'tehlikeli atık\' sınıfına alınıp \'tehlikeli atık\' sınıfındaki metodlara göre uygulamanın yapılması. O bölgede oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenmesi.\'\'