(Görüntülü Haber) Kar nedeniyle köyden çıkamayanların yardımına AFAD ekipleri yetişti

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kar yağışından dolayı köyden çıkamayan 3\'ü engelli 7 kişiyi kent merkezine ulaştırdı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı kırsal kesimde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan merkeze bağlı Derecik köyünün Cuma mezrasında tedavi ve eğitim için il merkezine gelmesi gereken 3\'ü engelli 7 kişi kendi çabaları ile gelemeyince AFAD Müdürlüğü\'nü arayıp yardım istedi. Yapılan ihbar ardından arazi tipli araçlarla bölgeye giden ekipler, Muş ve Malatya\'daki hastanelerde tedavi olmaları gereken 4 kişi ile rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gereken 3 engelli çocuğa ulaştı ve onları evlerinden alarak kent merkezine getirdi. AFAD ekiplerine teşekkür eden Yakup Ağra, \"Kar yağışından dolayı yollarımız kapandı ve engelli çocuklarımız okula gidemiyordu. AFAD\'ı aradık. Sağ olsunlar hemen imdadımıza yetiştiler. Allah devletimize zeval vermesin, Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin\" dedi.