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(Görüntülü Haber) Kar nedeniyle hayvan barınağı çöktü 20 koyun telef oldu

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, dün gece geç saatlerinde hayvan barınağının çökmesi sonucu, içeride bulunan 150 koyundan 20'si telef oldu

30 Kasım 2017 18:42

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, dün gece geç saatlerinde hayvan barınağının çökmesi sonucu, içeride bulunan 150 koyundan 20\'si telef oldu.

Karlıova ilçesinde iki gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışından sonra ilçeye bağlı Yoncalık köyünde Serfit Aksoy\'a ait barınakta dün gece meydana gelen göçükte 20 koyun telef oldu. Gece geç saatlerinde hayvanlar için yapılan çadır barınakta meydana gelen göçükle birlikte, hayvan sahipleri komşularına haber vererek yardım istedi. 150 koyunun bulunduğu barınakta, 130 koyun sağ olarak çıkarılırken, 20 koyun telef oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvan barınağında göçük anını anlatan Serfit Aksoy, şöyle dedi:

\"İki gündür aralıksız kar yağıyordu. Gece gelen sesle birlikte dışarı çıktığımızda hayvanlarım için geçici olarak yaptığım brandalı barınağın çöktüğünü gördüm. Hemen komşulara haber verdim. Onların yardımıyla hayvanların çoğunu dışarı çıkarttık, ama maalesef 20 koyunumuz ise telef oldu.\"

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