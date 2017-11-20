(Görüntülü Haber) Kar, Başkale'de, yolları kapattı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ardından 34 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Başkale ve çevresinde açık ve güneşli hava dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 34 mahallenin yolu ulaşıma kapındı. İlçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimeyreyi bulan kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, sürücülerin kar yağışına karşı hazırlıklı olmalarını isterken, bölgedeki kar yağışının bugün sürmesinin beklendiğini söyledi.