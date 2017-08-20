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(Görüntülü Haber) Kaptı kaçtı, yakalandılar

Tolga YILDIRIM- ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da iki saat arayla 2 kadının omzundaki çantaları kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

20 Ağustos 2017 20:26

Tolga YILDIRIM- ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da iki saat arayla 2 kadının omzundaki çantaları kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçan 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Antalya\'da saat 02.00\'de Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı\'nda H.S.\'nin yanına motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının omzundaki çantasını almaya çalıştı. Yerde sürüklenerek yaralanan kadının çantasını gasp etmeye çalışan H.E ile Y.T\'yi polis yakaladı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin şase numarası sorgusunda polis, çok sayıda suç kaydına ulaştı. Motosikletin de Muratpaşa İlçesi\'nden 10 gün önce çalındığı tespit edildi. Yapılan incelemede 2 şüphelinin yakalanmadan 2 saat önce de aynı motosikletle Muratpaşa İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı\'nda E.E. adlı kadının çantasını çaldığı belirlendi. 2 şüphelinin, parktaki bisiklet yolunda yürüyen E.E.\'nin çantasındaki 300 lira, altın kolye ve banka kartlarını çaldığı tespit edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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