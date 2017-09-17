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(Görüntülü Haber) Kapkaççılar polisten kaçamadı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir kadının telefonunu çalıp kapan iki kişi, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı

17 Eylül 2017 18:20

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir kadının telefonunu çalıp kapan iki kişi, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 5\'inci Sümer Sokak\'ta 39 yaşındaki H.T. isimli kadının elindeki cep telefonu dün akşam 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çirişhane Mahallesi\'ndeki çevre kontrolü sırasında 19 yaşındaki C.B. ve 23 yaşındaki U.Ö. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler suçlarını itiraf ederken, U.Ö., çalıntı telefonu yakalandığı parktaki bir ağacın dibine sakladığını söyledi. Polis ekipleri, belirtilen yerde yaptığı aramada telefonu bularak sahibine teslim etti. U.Ö.’nün geçen mayıs ayında bir kadının cüzdanını çaldığı da belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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