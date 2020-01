(Görüntülü Haber) Kapkaççı kız kardeşler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 3 ayrı kapkaç olayına karışan kız kardeşler R.E. (19) ile B.E. (17), polis tarafından yakalandı. R.E.\'nin adı açıklanmayan erkek arkadaşının ise kapkaç olaylarında motosikleti kullandığı belirlendi. Kardeşlerin, kadın olduklarının anlaşılmaması için kapkaç anında bere taktıkları ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren kapkaç olayları, Kepez ilçesi Gündoğdu, Emek ve Şafak mahallelerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarında kullanılan motosikletin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde olduğunu tespit etti. Düdenbaşı Mahallesi\'nde polisin kendilerini takip ettiğini fark eden 2 kişi, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamamacının ardından R.E. adlı genzç kız yakalanırken, adı açıklanmayan erkek arkadaşı kayıplara karıştı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan R.E., kapkaç olaylarını kız kardeşi B.E. ve sevgilisinin gerçekleştirdiğini söyledi. İfade işleminin ardından R.E. Asayiş Şube\'den, B.E ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden adliyeye sevk edildi. Polis, olaylarda motosikleti adı açıklanmayan erkek şüphelinin kullandığını, kapkaç olaylarını ise B.E. ile R.E\'nin gerçekleştirdiği, kapkaç anında kadın olduklarının anlaşılmaması için bere taktıkları ortaya çıktı. 3 gün önce Isparta\'dan kaçarak Antalya\'ya gelen kız kardeşlerin, madde kullandıkları için kapkaç yaptıklarını söyledikleri belirtildi.