(Görüntülü Haber) Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde 19 yaşındaki Çağatay Kurtoğlu balıkçı barınağında metal kapıyı açmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan genç tedavi altına alındı.



Olay, Tütünçiftlik sahilinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Sahilde yürümeye çıkan lise öğrencisi Çağatay Kurtoğlu balıkçı barınağına girmek için demir kapıyı açmak istediği sırada elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Çağatay Kurtoğlu\'nun yere düştüğünü görenler hemen 112 Acil\'i arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çağatay Kurtoğlu\'na kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Çağatay Kurtoğlu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.