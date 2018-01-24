(Görüntülü Haber) Kapılarını balyozla kırıp girdiği 3 işyerini soyan şüpheli yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da işyerlerinin kapılarını balyozla kırarak yaklaşık 15 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde 3 farklı işyerine kapıları balyozla kırarak giren ve 15 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çalan şüpheliyi tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. 55 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan Gökhan M. (36), olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan M., Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan M.\'nin işyerlerinin kapılarını balyoz ile kırması, kapıları tekmelemesi ve hırsızlık yapması güvenlik kameraları ile görüntülendi.

