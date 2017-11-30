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(Görüntülü Haber) Kapıkule'de üzerine sarılı korsede 500 kurşun ele geçirildi

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaya olarak giriş yapan A

30 Kasım 2017 19:34

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'den Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yaya olarak giriş yapan A.A.\'nın üzerine sarılı haldeki korsenin altında 500 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan önceki gün yurda yaya olarak giriş yapmak isteyen A.A.\'nın hal ve hareketlerinden gümrük görevlileri şüphelenip üst araması yaptı. Aramada A.A.\'nın vücuduna sarılı haldeki korsenin altına gizlenmiş G.F.L. 45 A.C.P. ibaresi bulunan 500 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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