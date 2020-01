(Görüntülü Haber) Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapacak araçlar gümrük dışına taşıp çift şerit halinde yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 5 günde Kapıkule\'den 17 bin 106 araçla toplam 83 bin 258 yolcu çıkış yaparken, saatlerce bekleyen gurbetçiler, kuyruklara tepki gösterdi. Avrupa’da yaşayan Türkler, anavatanda geçirdikleri yaz tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüşlerini sürdürürken, sınır kapılarında da araç yoğunluğu arttı. Karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih edenler gümrük sahasını tamamen doldururken, dışarı taşan ve çift sıra halinde uzayan araçlar yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluşturdu. Yurt dışına çıkmayacak olup Kapıkule\'ye gidecek araçlar için karşı yolun bir şeridi ters yöne açılırken, saatlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden gurbetçiler, ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin olmadığını söyleyerek uzayan kuyruklara isyan etti. \'40 YILDIR GELİYORUM, HER SENE KUYRUK VAR\' Fransa\'da yaşayan Adil Karabey, 40 yıldır otomobille memleketi Yozgat\'a geldiğini ve her seferinde kuyruklarda perişan olduklarını söyledi. Karabey, \"Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz, buna bir çare bulmaları gerekiyor. Sabah 5\'ten bu yana kuyrukta bekliyoruz. Ailemiz yanımızda perişan olduk. Bulgaristan tek kapıdan alıyor, bizde burada saatlerde kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Yozgat\'tan geliyorum daha Fransa\'ya gideceğim. Benim iki günlük yolum daha var. Her seçimde Avrupa turu yapıyorlar, oy istiyorlar ondan sonra vatandaşını düşünen yok. İşleri bittiğinde halk sokaklarda rezil oluyor. Ben 40 yıldır Fransa\'dayım her sene bu problemi yaşıyoruz. Her sene Bulgaristan\'a geçemiyoruz\" dedi. \'AB KUYRUKLARA ÇÖZÜM BULMALI\' Gurbetçilerden Rasim Karaduman ise asıl sorunun Bulgaristan gümrüklerinde olduğunu belirterek, \"Ben Avrupa Birliği ülkesi üyesiyim, Alman vatandaşıyım. Buradaki tek sorun Türk gümrükleri değil. Bulgaristan gümrüğü tek perondan alıyor. Bu Avrupa Birliği sorunu, bunu onlar çözmek zorunda. Her sene geldiğimizde Bulgaristan\'a geçebilmek için saatlerde kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz\" şeklinde konuştu. Almanya\'da oturan Yurdal Gezer ise sabah saatlerinde kuyruğa girmesine rağmen henüz gümrüğe bile ulaşamadığından yakınarak, \"Bizi Türkiye\'ye çağırıyorlar. Bu kuyruklara çözüm bulmadan olmaz, biz üç beş kuruş biriktirip Türkiye\'ye geliyoruz. Kuyruklar haksızlık. Gümrük memurları çay içmesin, sigara içmesin ya\" dedi. KUYRUKTA DAVUL-ZURNA KEYFİ Gurbetçilerin yoğun Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra Hamzabeyli ve Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda da kuyruklara neden oldu. Pazarkule\'de gümrük sahası dışında 3 kilometre kuyruk oluşurken, bazı gurbetçiler Karaağaç Mahallesi\'nde davul-zurna eşliğinde oynayarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise çıkış yapmak bekleyen gurbetçi araçları yaklaşık 4 kilometre kuyruğa neden oldu. 5 GÜNDE 83 BİN YOLCU ÇIKIŞ YAPTI Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde sadece Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 17 bin 106 araçla 83 bin 258 yolcunun çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de 4 bin 657 araçla 19 bin 407 yolcu, Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda 8 bin 729 araçla 28 bin 212 kişinin, Pazarkule Sınır Kapısı\'nda ise 2 bin 828 araçla 14 bin 563 kişinin çıkış işlemleri yapıldı. EDİRNE BELEDİYESİ VE KIZILAY KUMANYA DAĞITTI Edirne Valiliği AFAD koordinesiyle Türk Kızılay\'ı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ile Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kuyruktaki gurbetçilere kumanya dağıtıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kuyruktaki araçlara kumanya dağıtarak ihtiyaçları olup olmadığını sorp, \"Bu durumun uluslara arası anlaşmalarla çözülmesi lazım. Edirne Belediye Başkanlığı olarak onların su ve kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün hazırladığımız 3 bin adet kumanyayı dağıtıyoruz ve onlara lojistik destek vermeye çalışıyoruz. Amacımız burada ki gurbetçileri bir parça rahatlatmak. Arkadaşlarımız kumanya dağıtıyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor. Tuvalet ihtiyaçları için de seyyar tuvaletler koyuyoruz. Edirne Belediyesi’nin imkanları dahilinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.