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(Görüntülü Haber) Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR sürücüleri, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu

27 Nisan 2018 19:36

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR sürücüleri, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR sürücüleri, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 7, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Saatlerce sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakındı. İstanbul\'dan aldığı yükü Almanya\'ya götüren TIR sürücüsü İbrahim Kaplan, \"Burada dün akşamdan beri bekliyorum. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak hiçbir yer yok. Kuyrukta sadece soğutmalı araçların geçişi serbest; fakat kuru gıda taşıyanlar da sollayarak, geçiyor. Bu, bir haksızlık. Kimse ilgilenmediği için adaletsizce burada bekletiliyoruz. Yoğunluk hakkında kimse bize bilgi vermiyor. Sadece \'Bekleyin\' diyorlar\" dedi. Manisa\'dan Bulgaristan\'a yüklediği ihraç yükünü götüren sürücü Nesim Bulut ise \"Dün akşam 4 saat kapı çalışmadı. Burada bekliyoruz. 2 saat önce çıkamadığım için ve hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu bana 4 güne mal olacak. Kimse bir şey söylemiyor. Sorduğumuz da ‘Sistem arızalı’ deyip, geçiştiriyorlar. Bizim çilemiz bitmez\" diye konuştu.

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