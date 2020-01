(Görüntülü Haber) Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/ EDİRNE,(DHA)- AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR\'lar Edirne\'nin Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun Bulgaristan tarafından kaynaklandığını söyledi. Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 10 kilometre oluşan TIR kuyruğunda sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, TIR geçişlerinde Türk gümrük kapılarında her hangi bir sorun olmadığını, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapmasından kaynaklandığını söyledi. Almanya\'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 2 gündür beklediğini söyleyen TIR sürücü Ali Erarslan, \"Sınırda beklemek artık bizim kaderimiz. Türk tarafı bizde sorun yok diyor. Hep aynı mazeret duymaktan bıktık. Artık yeter, bu sorun Bulgar ya da Türk tarafında bir çare bulsunlar\" dedi. Sürücülerden Miraç Çakır, kuyrukta beklemekten aracının arıza yaptığını ifade ederek, \"Aküm bitti. Aracım şu an çalışmıyor, firmayı aradım firma akü gönderecek. Burada bu rezeliği çekiyoruz. Gece soğuk oluyor, aracı çalıştırıyoruz. Gündüz dolabı çalıştırıyoruz, akü dayanmıyor. Burada her şey dert, keder\" dedi.