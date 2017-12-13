(Görüntülü Haber) Kapıkule'de 12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan iki aracın gizli bölmelerinde, değeri 12 milyon lira olduğu açıklanan 417 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki operasyona ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Almanya\'dan yola çıkan ve Türkiye\'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Türk sürücü T.G.\'nin kullandığı otomobil şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Bagaj ve tamponunda farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına çekildi. Narkotik dedektör köpeği \'Teo\'nun da katıldığı detaylı aramada aracın arka tampon boşluğunda ve araç bagaj döşemesinin altındaki boşluklara gizlenmiş 86 kilo 538 gram gelen yaklaşık 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili aracın Türk sürücüsü T.G. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan K.F.U. gözaltına alındı. Kapıkule\'de işlemleri tamamlanan şüpheliler T.G. ve K.F.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu hapların değerinin 10 milyon 380 bin lira olduğu kaydedildi. OTOMOBİLDEN 67 BİN HAP ÇIKTI Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki ikinci operasyonda ise Hollanda\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen Türk sürücü M.Ö.\'nün kullandığı araç şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Araçta farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dedektör köpeği \'Jack\'in tepki gösterdiği aracın sağ ve sol arka lastiklerinin üzerindeki boşluklara gizlenmiş 27 kilo 68 gram gelen 67 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Türk sürücü M.Ö. ve yanındaki yolcu M.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden sürücü M.Ö. tutuklanırken, yolcu M.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu hapların değerinin 2 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.