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(Görüntülü Haber) Kanseri yenen küçük Mehmet, öğrenci servisinin altında kalıp, öldü (3)

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yenen, bir böbreği de ameliyatla alınan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mehmet Yağcı, okuldan döndüğü servis minibüsünün altında kalıp, öldü

15 Kasım 2017 20:24

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yenen, bir böbreği de ameliyatla alınan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mehmet Yağcı, okuldan döndüğü servis minibüsünün altında kalıp, öldü. Kaza, dün Selahhattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Şükriye Göğüş İlkokulu\'nda öğrenim gören Mehmet Yağcı ile kardeşi 9 yaşındaki Batuhan Yağcı, 25 yaşındaki E.D. yönetimindeki 27 S 0900 plakalı servis minibüsüyle evinin önüne geldi. Kardeşlerden Mehmet Yağcı, servisten indikten sonra çantasını düşürdü. Mehmet Yağcı, çantasını almak için eğildiği sırada minibüs hareket etti. Ön tekerin altında kalan Yağcı, yaralandı. E.D., minibüsle Mehmet Yağcı\'yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Yağcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yağcı\'nın cenezasi, otopsinin ardından bugün Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. KANSERİ YENMİŞTİ Kardeşi Batuhan ile aynı sınıfta okuyan Mehmet Yağcı\'nın 6 aylıkken beyninde tümör bulunduğunun belirlendiği, 9 yıl süren tedaviyle kanseri yendiği ve 1 böbreğinin de ameliyatla alındığı belirtildi. Mehmet Yağcı\'nın babası Ali Yağcı, serviste hostes bulunmamasına tepki göstererek, şunları söyledi: “Oğlum 6 aylıkken kansere yakalandı, kafasında tümör çıktı. 5 sene boyunca Ankara\'da tedavi gördü. Son 2 senedir hastalığı atlatmıştı, durumu iyiydi. Okulla evimizin mesafesi 1 kilometreden azdı, ama yine de servis tuttum. Servis şoförü oğlumu kapının önünde bıraktıktan sonra çocuk daha ayrılmadan sokaktan çıkmak için geri manevra yapmış. Çocuk inerken elinden çantası düşmüş, onu almaya çalışırken ve servis kapısı daha kapanmadan geriye doğru hareket etmiş ve ezmiş çocuğu. Kardeşi Batuhan da şu an şokta. Okula gidemiyor. Ben gece çalışıyordum. Olay olduğunda servis sürücüsünün kendisi alıp hastaneye götürmüş çocuğu. Telefon ederek durumu bana bildirdi. Ben gittiğimde kendisi orada değildi. Çocuğu hastaneye bırakıp gitmiş. Çocuk haftanın 2 günü de özel bir okula gidiyor. Oranın servisinde hostes bulunurken, ilkokul servisinde hostes yok.\" Servis sürücüsü E.D.\'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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