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(Görüntülü Haber) Kanserden ölen Rumen kadın, cemevinden son yolculuğuna uğurlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rumen uyruklu Elena Nicoleta Mainea Bektaş (40), Bodrum Cemevi'nde düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

23 Mart 2018 22:31

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rumen uyruklu Elena Nicoleta Mainea Bektaş (40), Bodrum Cemevi\'nde düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrumlu marangoz Şenol Bektaş\'ın yıllar önce tatil için gittiği Romanya\'da tanışıp, daha sonra evlendiği iki çocuğunun annesi Elena Nicoleta Mainea Bektaş, 2017 yılının Ocak ayında rahim kanseri olduğunu öğrendi. Birkaç hastanede yapılan kontrollerin ardından aynı yıl mart ayında özel bir hastanede tedaviye alınan Elena Nicoleta Mainea Bektaş, iddiaya göre, 3 ay sonra iyileştiği söylenerek taburcu edildi, eylül ayında tetkiklere gelmesi istendi. Bektaş kontrole geldiğinde, kanserin vücuda yayıldığı ortaya çıktı, bir ay sonra ise felç oldu.

Bunun üzerine Şenol Bektaş, hayat arkadaşının eksik tedavi nedeniyle felç olduğunu ileri sürüp Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sürerken Elena Nicoleta Mainea Bektaş\'ın tedavisine de hastanede devam edildi. Bektaş, doktorların müdahalelerine rağmen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elena Nicoleta Mainea Bektaş için bugün Bodrum Cemevi\'nde cenaze töreni düzenledi. Törene kadının eşi Şenol Bektaş, kardeşi Florin Mainea, arkadaşları ve yakınları katıldı. Florin Mainea, ablasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Bektaş\'ın cenazesi cemevindeki törenin ardından Bitez Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.
 

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