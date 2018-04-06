(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi gören Bünyamin'e doğum günü sürprizi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesindeki Vatan Ortaokulu\'nda okuyan ve beyninde tümör olduğu için eğitimine evde devam eden 6\'ncı sınıf öğrencisi Bünyamin Toreman (12), Ahbap Platformu ve öğretmenlerinin yaptığı sürprizle hayatında ilk kez doğum gününü kutladı. Önce okulunda, daha sonra ise evinde yapılan sürpriz doğum günü partisi nedeniyle duygulanan Toreman, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Silvan Vatan Ortaokulu yöneticileri ve Haluk Levent\'in kurduğu Ahpap Platformu Diyarbakır Şubesi, Bünyamin Toreman için doğum günü etkinliği düzenlendi. Kanser hastası olduğu için eğitimine evde devam eden 6\'ncı sınıf öğrencisi Toreman, sürpriz etkinlikle hayatında ilk kez doğum gününü kutlarken, sanatçı Haluk Levent de kutlama için görüntülü bir mesaj gönderdi. Bünyamin Toreman, doğum günü kutlaması sırasında fotoğrafının üzerinde olduğu pastayı keserek arkadaşlarına ikram ederken, okulunda da ayın öğrencisi seçildi. Silvan Vatan Ortaokulu Müdürü İhsan Yüzak, \"Yaklaşık 2 yıldır hastalığıyla ilgilendiğimiz Bünyamin\'in doğum günü için bu etkinliği düzenledik. Bu güzel etkinlik ile Bünyamin\'in moral ve motivasyonu yükseltiyoruz. Buraya gelen ve bize destek olan tüm öğretmenlerimize ve Ahpap grubuna teşekkür ediyoruz. Bünyamin\'in sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor. Evdeki odası yeniden yapılarak, eşyalarıyla birlikte tamamen değiştirildi. Bugün ona sürpriz yaptık\" dedi. İki yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan 6\'ncı sınıf öğrencisi Bünyamin Toreman ise hastalığı nedeniyle eğitimine evde devam ettiğini belirterek, \"Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımla doğum günümü kutladık. Haluk Levet\'in doğum günüme gelmesini istiyordum. Haluk Levent gelemedi ama bana videosunu gönderip, doğum günümü kutladı. Ben çok sevindim. Mesajında \'Doğum günün kutlu olsun Bünyaminciğim\' diyordu. Bana video göndererek doğum günümü kutladı. Dogum günüme katılan bütün öğretmen ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum\" dedi. TOREMAN\'A İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ Doğum günü pastasının ardından Ahpap Platformu üyelerinin çaldığı şarkılara eşlik eden Bünyamin Toreman arkadaşlarından büyük alkış aldı. Okuldaki doğum günü partisinin ardından Toreman\'a evde de sürpriz bir parti düzenlendi. Toreman\'ın kaldığı oda öğretmenleri tarafından yeniden dizayn edilirken, odasının değiştirilmiş halini gören Toreman duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlerin çaldığı piyanoyla şarkılar seslendiren Toreman\'a daha sonra öğretmerleri tarafından hediye verildi.