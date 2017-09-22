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(Görüntülü Haber) Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (2)

Faruk KIYAK/ KANDIRA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu teknenin batması sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 38 kaçak kurtarıldı

22 Eylül 2017 14:02

Faruk KIYAK/ KANDIRA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu teknenin batması sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 38 kaçak kurtarıldı. Yaklaşık 20 kaçağı arama çalışmaları sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Kandıra İlçesi\'nin Kefken bölgesinin 60 mil açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri ilk bilgilere göre 38 kişiyi bota alarak kurtardı. 4 kişinin boğularak öldüğü belirtilirken, yaklaşık 20 kişinin de kurtarılması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Kefken açıklarında kurtarılan kaçakların Kovanağzı\'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirileceği bildirilirken, ambulanslar hazır bekletildi. Balıkçı teknesinin nereden hareket ettiği ve hangi ülkeye gitmeye çalıştığı araştırılırken, kaçakların uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

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