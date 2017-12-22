(Görüntülü Haber) Kanalizasyonda mahsur kalan horoz kurtarıldı

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAS-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçarak girdiği kanalizasyonda mahsur kalan horoz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Göksun Caddesi\'nde Mehmet Fatih Peksoy\'un \'İbili\' adını verdiği horozu sokakta gezerken bir köpek kovalamaya başladı. Korkup kaçmaya başlayan horoz girdiği kanalizasyonda mahsur kaldı. Peksoy, İbili\'yi kurtarmak için çok çaba harcadı ancak sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kanalizasyona giden yağmur suyu giderinin mazgalını açarak horozu kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 40 metre ileride olan horoza ulaşamayan ekipler, kanalizasyonun önüne mısır atıp karşı tarafı da kaçmaması için ağaç bir plaka ile kapattı. Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından İbili çıkarak mısırları yemeye başladı ve o sırada ağaç plaka ile çıktığı yer de kapatılarak kurtarıldı.Horozu \'İbili\'nin kurtarıldığına çok sevinen Mehmet Fatih Peksoy, \'İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Horozumu köpek kovalamıştı, kanalizasyona kaçınca çıkartamadım. İtfaiyeye bildirdim, sağ olsunlar gelip kurtardılar dedi.