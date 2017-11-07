(Görüntülü Haber) Kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı (2)
Muhammet BAYRAM - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçük sonucu bir işçi toprak altında kaldı
07 Kasım 2017 16:41
Muhammet BAYRAM - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçük sonucu bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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