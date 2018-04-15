T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

    Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen kuzenlerden Mehmet Oluk (25) inşaat işçisi tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılıp kaybolan Muhammet Hicri ise (26) aranıyor

15 Nisan 2018 20:15

 

 

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen kuzenlerden Mehmet Oluk (25) inşaat işçisi tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılıp kaybolan Muhammet Hicri ise (26) aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Oluk ile kuzeni Muhammet Hicri, sulama kanalının kenarında otururken suya düştü. Gençlerin suya düştüğünü gören çevredeki inşaatta çalışan Hüseyin Balıkçı, kanala atlayıp Mehmet Oluk\'u kurtardı, Muhammet Hicri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Mehmet Oluk\'u ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaybolan Muhammet Hicri için ise jandarma ve dalgıç polisler arama çalışması başlatıldı. Haberi alıp kanala gelen gençlerin sinir krizi geçirdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADSİyeMehmet OlukMuhammet HicriOlayDağeteği MahallesiOlukGençlerinHüseyin BalıkçıMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesineHaberi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24