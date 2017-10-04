(Görüntülü Haber) Kanal kazısında toprak altında kalan 2 işçi yaralandı (2)

EDİRNE BELEDİYESİ\'NDEN AÇIKLAMA Edirne Belediyesi, Lalapaşa İlçesi\'nde 2 işçinin toprak altında kalarak yaralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarını iyi olduğunu belirtti. Açıklamada, \"Edirne şehir merkezine içme suyu sağlamak üzere, Edirne İçme Suyu Kayalıköy Barajı Projesi kapsamında, belediyemiz adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Lalapaşa yolu üzerinde yeni yapılan ve bir süre sonra hizmete alınacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi\'ne Kayalıköy Barajı\'ndan su verilebilmesi için yapımı devam eden isale hattının kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 2 işçi kısmen toprak altında kalmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ile Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü\'nden yardım istenmiş ve ekiplerimiz çok kısa süre içerisinde olay yerine intikal ederek müdahaleye başlamıştır. İtfaiye ekipleri gidene kadar bir işçinin orada bulunanlar tarafından çıkartıldığı ve hastaneye gönderildiği tespit edilmiştir. Diğer işçi için ekiplerimiz hızlı bir çalışma gerçekleştirmiş, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle bu işçi de sağ olarak bulunduğu yerden çıkarmıştır\" denildi. Açıklamada, kazı çalışmasının belediye ile DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Edirne\'ye Kayalıköy Barajı\'ndan içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olduğu belirterek, \"Protokol kapsamında, DSİ tarafından yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada belediyemizin hiçbir birimi görev yapmamaktadır. İş tamamlandıktan sonra, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize teslim edilecektir. Her 2 işçinin de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ndeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz\" denildi.