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(Görüntülü Haber) Kamyonun çarptığı yaya öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yanında bisikleti, yaya olarak yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 74 yaşındaki Çetin Ergun, yaşamını yitirdi

23 Eylül 2017 22:43

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, yanında bisikleti, yaya olarak yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 74 yaşındaki Çetin Ergun, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Kepez İlçesi Vatan Bulvarı\'nda meydana geldi. Yanında bisikleti, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Çetin Ergun\'a, Ertan Asığlı yönetimindeki 34 BU 9993 plakalı kamyon çarptı. Ergun\'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin Ergun\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kamyon sürücüsü Ertan Asığlı ise gözaltına alınarak Sanayi Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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