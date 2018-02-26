(Görüntülü Haber) Kamyonlardan mazot çalarken yakalanıp, dövüldükten sonra polise teslim edildi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Karatay ilçesinde, kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan Mustafa K., çevredekiler tarafından suçüstü yakalanıp, dövüldü. Polise teslim edilen Mustafa K., yolda giderken, minibüsünün yakıtının bittiğini, kamyondan 2 litre mazot aldığını ileri sürdü.



Olay, dün akşam saatlerinde, Karakulak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız minibüsle kamyonların park halinde olduğu alana gelen Mustafa K., iddiaya göre, araçların yakıt depolarından mazot hırsızlığı yaparken, çevredekiler tarafından fark edildi. İlçe sakinleri, etrafını sardıkları Mustafa K.\'yi yakalayıp, dövdü. Şüpheli, daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Mustafa K.\'nin olay yerine geldiği minibüsün camları ise ilçe sakinleri tarafından kırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa K., Konya Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Emniyette 4 farklı suçtan kaydı bulunan Mustafa K.\'nin, ilk ifadesinde, eşinden ayrıldığını, psikolojik sorunlar yaşadığını ve yolda giderken, yakıtının bittiğini, sadece 2 litre mazot almak istediğini ileri sürdüğü öğrenildi.